Politie bindt strijd aan tegen vrachtwagens die met uitstoot sjoemelen: "2 bestuurders liepen al meteen tegen de lamp"

“Wij hebben gemeten dat een diesel waar de roetfilter uit verwijderd was 25.000 keer meer fijnstof uitstootte dan een moderne diesel die in orde is. Ons standpunt is dan ook: moderne dieseltechnologie werkt prima, maar we moeten zorgen dat ze in orde blijft. De keuringscentra zijn daar ideaal voor.”

Moderne apparatuur om kapotte roetfilters te detecteren ligt klaar in de kelder van het autokeuring maar wordt niet gebruikt. Met de huidige apparatuur kan de autokeuring niet nagaan of de roetfilter kapot is.

“Als we op de jaarlijkse autocontrole de kapotte roetfilters er zouden uithalen, dan zou dat een enorme winst zijn op gebied van de luchtkwaliteit,” besluit Matienko. “Dat zou met zekerheid veel meer levens sparen dan de controle op katalysatorfraude bij vrachtwagens.”

Minister Lydia Peeters zegt dat ze wacht op Europese wetgeving om de meetapparaten voor kapotte roetfilters toe te laten.