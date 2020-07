Kempense politie waarschuwt: "Wildzwemmen is verboden en gevaarlijk"

Met het voorspelde warme weer zoeken veel mensen verkoeling aan natuurlijk water. Maar een plons in een Molse put of een duik vanop de brug in het Desselse kanaal is geen slim idee. "Wildzwemmen is in ons land verboden tenzij het anders aangegeven staat", zegt Robert Lehaen van de politiezone BaDeMo in "Start Je Dag". "Omdat nog niet alle zwembaden en openluchtvijvers geopend zijn verwachten we ook meer volk langs het open water."

Het Kempense korps zal daarom actief controleren."Wij hebben enorm veel open water in Mol, Balen en Dessel. Onze agenten zijn er niet op uit om wildzwemmers een boete te geven. We willen de mensen vooral waarschuwen want zwemmen in open water is niet zonder gevaar. Op veel plekken staat er een koude onderstroming die een thermische schok kan veroorzaken. Waakzaamheid is dus geboden", besluit Lehaen.