Outdoormerken halen advertentiegeld weg van Facebook en Instagram: "Ze zijn medeplichtig aan verspreiding van haat"

Patagonia begon als een producent van klimmateriaal, maar heeft tegenwoordig een breed assortiment aan kledij voor buitensporters. Het sluit zich aan bij sectorgenoten REI en The North Face, die eveneens al hun reclamebudgetten terugtrokken van Facebook én Instagram (dat eigendom is van Facebook). The North Face kondigde dat vrijdag al aan, niet toevallig op Juneteenth. Net zoals Patagonia beperkt The North Face zich allang niet meer tot uitrustingen voor klimmers. Het is een volwaardig kledingmerk geworden met zijn eigen flagship stores in grote winkelstraten, naast die van giganten als H&M en C&A.