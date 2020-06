Ook in de hoofdstad van Congo staat een standbeeld van Leopold II, maar: "De discussie leeft hier nauwelijks"

Maar het beeld heeft er niet altijd gestaan. “Het beeld staat er sinds 2 februari 2005. Op die dag heeft het ook een paar uur in de hoofdstraat van Kinshasa gestaan. De toenmalige minister van Cultuur wou het herwaarderen. Het beeld had lang in een depot gelegen. De minister vond dat de Congolezen hun geschiedenis moesten kennen: "Laten we het opnieuw een plek geven in de openbare ruimte". Hij had het ruimere politieke veld niet geconsulteerd”, vertelt Pype.

“Er was dan ook snel erg veel deining in de politieke arena, niet onder de algemene bevolking. Dezelfde dag nog is het beeld terug van die plek weggehaald”, weet Pype. “Er waren politieke vragen bij het initiatief.” Het beeld werd daarna naar Ngaliema verplaatst.