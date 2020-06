Rechter verplicht ook Braziliaanse president Bolsonaro om mondmasker te dragen

De uitspraak van de federale rechtbank in Brasília volgt op een burgerlijke klacht die een advocaat uit de Braziliaanse hoofdstad bij het gerecht had ingediend. In Brasília heeft een decreet van gouverneur Ibaneis Rocha het dragen van een mondmasker verplicht gemaakt in openbare gebouwen en winkels en op het openbaar vervoer. De mondmaskerplicht geldt ook voor werknemers in overheidsdienst.