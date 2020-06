"Samson & Marie" vanaf eind september te zien op Ketnet

Vanaf maandag 28 september zullen wekelijks vijf afleveringen verschijnen. Elke aflevering wordt tweemaal per dag uitgezonden op Ketnet, om 07.30 en om 16.50 uur. Daarnaast zullen de nieuwe afleveringen ook te bekijken zijn op Ketnet.be, in de Ketnet-app, in de Ketnet Junior-app, en op de YouTube-kanalen van Ketnet en Ketnet Junior.