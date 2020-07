Man blind na diefstal met geweld, dader moet schadevergoeding van 60.000 euro betalen

Op 24 april 2018 werd de dader al veroordeeld voor de feiten. Het slachtoffer kreeg toen een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro, in afwachting van een medisch onderzoek door een gerechtsdeskundige. Die deskundige heeft nu vastgesteld dat de man volledig blind is aan zijn linkeroog. Het slachtoffer is gedeeltelijk ongeschikt verklaard en moet nu voor de rest van zijn leven een oogprothese dragen. De beklaagde moet nu voor die blijvende fysieke letsels een schadevergoeding van 59.598 euro betalen. De rechter besliste ook dat er een bijkomende schadevergoeding mogelijk is als er verdere medische complicaties zouden opduiken of als de prothese in de toekomst zou moeten worden vernieuwd.