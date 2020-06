School De Springplank in Heusden gesloten door coronabesmetting

Vanmorgen werd een nieuwe besmetting gemeld. Dat is al de tweede besmetting in De Springplank, nadat vorige week ook al een leerling positief testte. "Er is een nieuwe besmetting van COVID-19 in de lagere school", zegt coördinerend directeur Johny Verduyckt. "Vorige week was er al een besmetting, maar beide staan los van elkaar. Nu is beslist om de school te sluiten tot het einde van het schooljaar."