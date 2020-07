Stad Brussel betaalt schade van handelaars terug na rellen tijdens anti-racismebetoging

Burgemeester Close krijgt nog steeds veel kritiek omdat hij de betoging op 7 juni in volle coronacrisis liet doorgaan in zijn stad. Op de betoging kwamen zo'n 10.000 manifestanten af en de sociale afstand kon daardoor moeilijk gegarandeerd worden. Het protest verliep weliswaar eerst vreedzaam, maar nadien braken er her en der rellen uit. Ook gisteravond tijdens de gemeenteraad was de oppositie scherp voor de Brusselse burgervader. De oppositieleden van MR, N-VA, cdH en CD&V benadrukten dat de verantwoordelijkheid van Close groot is in de rellen die uitbraken na het Black Lives Matter-protest. Er is begrip voor de vergoeding, maar er werden wel vragen gesteld over de extra kosten die dit met zich meebrengt voor de stadskas.