Op 15 september is het eindelijk zover: Disney+ komt naar België

Disney+ biedt bestaand materiaal aan van onder meer Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic, maar er worden ook exclusieve reeksen en programma's voor de streamingdienst gemaakt.

Eind vorig jaar al werd Disney+ in de VS, Canada en Nederland gelanceerd. Drie maanden geleden volgden het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland. België is in september aan de beurt.



Behalve in België wordt de streamingdienst op 15 september ook in Portugal, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, IJsland en Luxemburg gelanceerd. Een abonnement kost 6,99 euro per maand of 69,99 euro voor een jaarabonnement.

Een van de toppers bij de lancering in ons land wordt de Star Wars-reeks "The Mandalorian" van producer en schrijver Jon Favreau.

Disney+ heeft sinds zijn lancering eind vorig jaar wereldwijd al zo'n 55 miljoen abonnees. Het is een geduchte concurrent voor Netflix, de grootste streamingdienst. Die heeft 183 miljoen abonnees, maar bestaat al veel langer.