Studenten Europacollege Brugge maken het te bont met feestje met meer dan 150 aanwezigen: "Afspraken geschonden"

De studenten van het Europacollege zijn in verschillende studentenhuizen ondergebracht in Brugge. "Vooral in het gebouw op het Biskajerplein in het centrum van de stad werden de maatregelen geschonden", zegt Van Nuffel. “Er was afgesproken met het rectoraat van het Europacollege dat ze een feest konden houden om het einde van het academiejaar te vieren. Maar dat was enkel bedoeld voor de bewoners van de respectievelijke studentenhuizen. Ze mochten dus niet bij elkaar op bezoek gaan. Maar er bleken meer dan 150 personen aanwezig te zijn. Dat is een inbreuk op de coronamaatregelen.”