In Genua in Italië is de nieuwe brug die de ingestorte Morandibrug moet vervangen bijna af. Op bovenstaande beelden kunt u zien hoe die eruit ziet en kunt u ook een virtuele testrit maken. Eind juli of begin augustus moet normaal verkeer over de brug rijden. De oude Morandibrug begaf het plotseling op 14 augustus 2018. 43 mensen kwamen daarbij om.