Ticketbalie voetbalclub OHL weer open na coronacrisis

Drie maanden is de ticketcontainer van voetbalclub OHL dicht gebleven. Al die tijd konden supporters wel online een abonnement kopen. Maar vanaf vanmiddag 14 uur kunnen ze ook in het stadion terecht. Liefst op afspraak, zodat er niet teveel mensen samentroepen. Woordvoerder Roel Van Olmen van OHL: "Natuurlijk is het makkelijker om online een abonnement te bestellen. Maar we doen dit voor mensen zonder computer of die heel graag willen langskomen. Mondmaskers zijn niet verplicht, een afspraak maken ook niet. Al is dat wel makkelijker, zodat we voor een goede spreiding kunnen zorgen. Maar als je in de buurt bent, mag je zeker binnenspringen."