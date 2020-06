Tot 16 jaar cel veroordeelde Amerikaan gaat niet in beroep in Rusland en hoopt op gevangenenruil

Whelan pleitte onschuldig en zegt dat hij in de val is gelokt. Hij zou de USB-stick tijdens een huwelijksfeest ongewild in de handen hebben gekregen van een Russische kennis en dacht dat het om vakantiefoto's ging.

Whelans advocaat kondigde na de uitspraak aan in beroep te zullen gaan, maar de Amerikaan ziet daar nu vanaf. "Na overleg heeft hij besloten om niet in beroep te gaan, want hij gelooft niet in de Russische justitie", zei zijn advocaat Vladimir Jerenbekov. Whelan hoopt daarentegen op een gevangenenruil met de Verenigde Staten in de nabije toekomst.

Whelan, die niet alleen de Amerikaanse, maar ook de Canadese, Britse en Ierse nationaliteit heeft, ging in 1994 bij de US Marine Reserves, de reservemacht van het Amerikaanse Marinekorps. In 2008 werd hij ontslagen wegens slecht gedrag. Op het moment dat hij in Moskou werd opgepakt, werkte hij als directeur bij BorgWarner, een Amerikaans bedrijf dat auto-onderdelen levert.