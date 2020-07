Twee nieuwe verdachten opgepakt voor plunderingen na anti-racismebetoging in Brussel

Het gaat om een 20-jarige student uit Sint-Jans-Molenbeek en een 22-jarige werkloze man uit Brussel. De eerste is gekend bij de politie voor feiten van weerspannigheid, drugsbezit en werd ook twee keer betrapt op het niet-naleven van de coronamaatregelen. De tweede verdachte is dan weer gekend voor twee feiten van diefstal met geweld en twee feiten van oplichting. Uit de analyse van de camerabeelden blijkt dat de twee twintigers betrokken zouden zijn geweest bij de plundering van een juwelier en een cosmeticawinkel in Elsene. Beide verdachten zouden de vitrines hebben vernield, waarna relschoppers met de inboedel aan de haal gingen, goed voor een buit ter waarde van 60.000 euro. De 20-jarige student zou ook nog brand hebben gesticht. De twee jongemannen hebben de feiten inmiddels toegegeven. Eerder werden al een 23-jarige man en een minderjarig meisje opgepakt voor hun betrokkenheid bij de plunderingen.