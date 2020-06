Twitter plaatst opnieuw waarschuwing bij tweet van Trump wegens "dreigende" taal

"Er zal nooit een "Autonome Zone" in Washington D.C. zijn, zolang ik uw president ben. Indien ze proberen, zullen ze op serieus geweld stuiten." Dat plaatste de president Trump op Twitter. Zo'n "autonome zone" is een zone die wordt bezet door manifestanten die protesteren tegen racisme en politiegeweld. In de Amerikaanse stad Seattle hebben betogers eerder deze maand al zo'n zone gecreëerd.

Trump wil te allen tijde vermijden dat het bij het protest aan het Witte Huis in de hoofdstad Washington ook tot zo'n zone zou komen, liet hij verstaan op Twitter. Maar het taalgebruik in die tweet is een inbreuk op de Twitter-regels rond beledigend gedrag, heeft de sociaalnetwerksite geoordeeld. Daarom krijgt de tweet van Trump een waarschuwing.

De tekst blijft wel beschikbaar "gezien het belang voor de lopende publieke conversatie", klinkt het. De waarschuwing betekent evenwel dat er geen likes of reacties op de tweet kunnen komen. Retweeten is wel mogelijk, zij het zonder commentaar.