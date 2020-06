Uitgesteld door corona: Frankrijk kiest eindelijk nieuwe stadsbesturen, komen grote steden in groene handen?

Her en der wordt al een "groene golf" in de grote steden voorspeld. In veel steden hebben de ecologisten van EELV in elk geval opvallend goede uitgangsposities behaald, vaak zelfs de eerste plaats. Dat was verrassend ook het geval in Lyon en Marseille, na Parijs de grootste steden in Frankrijk.

Maar dat wil natuurlijk nog helemaal niet zeggen dat ze in de tweede ronde ook een meerderheid achter zich krijgen. Toch zitten de Franse groenen in een goede periode, vorig jaar al boekten ze tijdens de Europese verkiezingen een sterk resultaat, ze waren de derde partij van het land met ruim dertien procent. En nu zou het dus kunnen dat veel grote steden, en niet de minste, een groene burgemeester krijgen.

In Alpenstad Grenoble is dat nu al het geval. Maar ook in Lyon, Toulouse, Metz en Besançon is de kans reëel. Zelfs in Marseille, Straatsburg, Lille (Rijsel) en Bordeaux maken groene kandidaten een kans. Vaak heeft groen een alliantie gesloten met de linkse partijen. In andere steden kunnen ze deel uitmaken van het nieuwe stadsbestuur zonder zelf de burgemeester te leveren, zoals bijvoorbeeld in Parijs. Kortom, het is niet ondenkbaar dat enkele van de grootste steden in Frankrijk - met uitzondering van Nice - een groene tint krijgen. Veel zal afhangen van wie er straks gaat stemmen, en of de coronacrisis een invloed zal hebben op het kiesgedrag.