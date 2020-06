Animal Rights en Gaia dienen een klacht in tegen varkensslachthuis uit Torhout

De dierenrechtenorganisatie snapt dan ook niet hoe het nog altijd zo fout kan lopen in slachthuizen. Vooral ook omdat de problemen in Torhout al jarenlang worden aangeklaagd in de verslagen van de keurders, zegt Els Van Campenhout van Animal Rights.

“Naast de beelden hebben we met het inspectierapport ook een heel belangrijk bewijs dat het minstens sinds 2017 consequent mis gaat in het slachthuis van Torhout. Daarom eisen wij dat er niet alleen een doorlichting komt van dit slachthuis, maar van alle slachthuizen van ons land. We willen het falende systeem aankaarten. In elk slachthuis waar wij filmden, zien wij dezelfde dingen: dieren die bijkomen na verdoving, dieren die pijn lijden, dieren die geslagen worden. Het werkt niet en wij eisen een complete doorlichting."

De directie van het slachthuis Van Hoornweder neemt de beelden en de gemaakte beschuldigingen ernstig en start een intern onderzoek. Philippe Maryssael, kwaliteitsverantwoordelijke bij Van Hoornweder: “We nemen deze zaak erg serieus en willen benadrukken dat wij steeds de juiste voorgeschreven procedures volgen.”