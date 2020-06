Universiteit Gent beoordeelt dit jaar milder: “Als punten slechter zijn dan vorig jaar, volgt een correctie”

Is dit systeem wel eerlijk voor alle studenten? “Het gaat om kleine correcties, iemand gaat niet van een 4 op 20 naar een 12 op 20 gaan. De regels gelden voor iedereen, dus het is even eerlijk voor iedereen.” Heel hoog scorende studenten moeten ook geen plus 20 verwachten. “Een 20 halen is sowieso al redelijk onhaalbaar, een 21 op 20 behalen zit er dus niet in”, lacht Lenoir. Studenten zullen ook niet weten in hoeverre hun resultaat gecorrigeerd werd.

De correcties worden berekend door een computer. In sommige faculteiten zullen de punten door de correctie pas een dag later beschikbaar zijn, dat is bijvoorbeeld zo voor de faculteit Geneeskunde.