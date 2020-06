Op welk moment begonnen de corona-experten zich voor het eerst echt ongerust te maken?

Steven Van Gucht wordt voor de eerste keer ongerust als hij eind januari in de media ziet hoe er in Wuhan in sneltempo twee noodziekenhuizen worden gebouwd. "Er waren op dat moment in China enkele duizenden gevallen. Maar naar Chinese normen, en als je dat vergelijkt met de griepcijfers, is dat eigenlijk maar een klein aantal. Als je dan die reactie van de Chinezen zag... Dat was het moment waarop ik echt dacht: 'Wat is daar aan de hand? Dit is precies wel heel ernstig.'"