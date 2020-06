300.000 ton extra afval in de Middellandse Zee door de coronacrisis

Franse milieuverenigingen slaan alarm over de extra vervuiling in de Middellandse Zee door de coronacrisis. Mondmaskers, plastic handschoenen en handgel belanden als vuilnis eerst op straat en komen daarna, via riolen en rivieren, vaak in zee terecht. Volgens schattingen gaat het om zo'n 300.000 ton extra afval. Onze ploeg in Frankrijk ging langs bij vrijwilligers die wekelijks heel wat afval opvissen.