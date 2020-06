Vijfjaarlijkse FWO-Excellentieprijzen onder meer naar onderzoek binnenste van sterren, astma en betere biobrandstoffen

Professor Wout Boerjan (Plant Systems Biology [biobrandstoffen] - VIB - UGent) is de laureaat voor de Excellentieprijs dr. A. De Leeuw-Damry-Bourlart 2020 in de Toegepaste Wetenschappen.

De jury looft professor Wout Boerjan voor zijn wereldwijd leiderschap in fundamenteel onderzoek naar de genetische verbetering van bosbomen voor toepassingen in de bio-economie. Doctor Boerjan is al zijn hele carrière een van de wereldleiders op het vlak van lignine-onderzoek naar biosynthese en celwandtechniek en het efficiënt genereren van biobrandstoffen. Lignine of houtstof is een stof die afgezet wordt op de celwanden van planten waardoor die houtachtig worden en moeilijker af te breken zijn.

Professor Boerjan is een van de weinige onderzoekers die fundamenteel onderzoek op genetisch niveau combineert met veldproeven in commercieel relevante biomassagewassen zoals populieren. In de bio-economie is biomassa van snelgroeiende gewassen, zoals populieren, een hernieuwbare en koolstofneutrale grondstof voor de levering van bio-energie, maar ook voor andere producten die nu nog uit fossiele grondstoffen worden gemaakt.

Doctor Boerjan studeerde Zoölogie (Biotechnologie) aan de Universiteit Gent. Hij behaalde in 1993 zijn doctoraatsdiploma Zoölogie aan de Universiteit Gent onder de supervisie van professor Marc Van Montagu.

De onderzoeksactiviteiten van zijn groep zijn gericht op zijn grote langetermijndoelstelling om de samenstelling van de celwanden van planten te modificeren voor een meer kosteneffectieve omzetting van plantaardige biomassa in vergistbare suikers of aromatische bouwstenen, zonder dat dit invloed heeft op de opbrengst van de planten.

Het onderzoek werd onder andere gericht op het inzicht in de biosynthese en de structuur van lignine en in 1996 was zijn groep een van de eerste die met succes aantoonde dat de structuur van lignine bij populieren kon worden gewijzigd, waardoor het gemakkelijker en milieuvriendelijker werd om het hout chemisch te verpulveren. In later onderzoek is hij erin geslaagd een nieuw concept te ontwikkelen om de samenstelling van lignine te modificeren dat verder gaat dan de variaties die in de natuur te vinden zijn.

Het is een doel van het onderzoek van doctor Boerjan is om de fundamentele kennis van genen in laboratoriumexperimenten praktisch toe te passen. Hij slaagde erin om door kruising een mutante populier met een gemodificeerde ligninestructuur te bekomen, wat nieuwe perspectieven opent voor boomkwekers.

Om de in het laboratorium bekomen resultaten te bevestigen, heeft de groep van doctor Boerjan ook verschillende veldproeven met genetisch gemodificeerde bomen opgezet. Omdat genetische manipulatie in bepaalde milieus omstreden is, is in deze context interactie met de autoriteiten en het publiek van essentieel belang. Professor Boerjan was zeer actief en succesvol in het communiceren van zijn doelstelling naar het grote publiek via kranten, televisie en interviews, aldus de jury.

Hij breidde zijn expertise in lignine-onderzoek ook uit naar studies van andere plantmetabolieten - stofwisselingsproducten. Hij ontwikkelde het ‘Candidate Substrate Product Pairs algoritme’ om structuren van onbekende of onvoldoende overvloedige metabolieten te voorspellen. Deze methode maakte het mogelijk om tal van metabolieten te bestuderen en hun structuren te onthullen.

De expertise van de groep van dr. Boerjan in metabolomics - de studie van metabolieten - heeft geleid tot tal van internationale samenwerkingsverbanden en heeft het mogelijk gemaakt om de VIB Metabolomics Core op te richten, een faciliteit die openstaat voor onderzoekers en de industrie. Op basis van zijn expertise, de ontwikkelde instrumenten en technologische vooruitgang in genoomsequencing stelde doctor Boerjan voor om metabolieten, hun biosynthetische routes en de overeenstemmende genen op grote schaal te identificeren in de ‘metabolite-based Genome Wide Association Genetics (mGWAS)’.

Sinds 1996 is professor Boerjan groepsleider van het Departement Planten Systeembiologie in het Vlaams Instituut voor Biotechnologie in Gent. Hij engageerde zich voor een gastprofessoraat aan de Universiteit Gent, dat in 2003 werd gevolgd door een benoeming tot hoogleraar.

Het onderzoek van professor Boerjan heeft fundamentele inzichten en bio-ingenieurstechnieken opgeleverd voor het genereren van geschikte planten voor het aanmaken van biobrandstof, waardoor het in wezen bijdraagt aan de wereldwijde zoektocht naar hernieuwbare bronnen die ook klimaatvriendelijker zijn, aldus de jury.