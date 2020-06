Agenten die illegalen beroofden veroordeeld: 3 leden van Bende Mega Toby en Sproetje krijgen tot 40 maanden cel

Vandaag veroordeelde de correctionele rechtbank in Antwerpen drie van hen voor diefstal, geweld en racisme. Ze kregen straffen tot 40 maanden cel, de helft met uitstel, en boetes tot 4.500 euro. Volgens de rechtbank hebben deze agenten het maatschappelijk vertrouwen in politiediensten geschaad. "Dit gaat over politiemensen in functie, over de taak die de politie bekleedt. En het vertrouwen dat de burger mag hebben in de politie. Dit gaat over misbruik van een machtspositie en over misbruik van de zwakkere positie van de slachtoffers", zegt persrechter Luk Versteylen. De slachtoffers zijn blij met de uitspraak. "De politie moet respect hebben voor de rechten en vrijheden van de burger", zegt hun advocaat Jos Van der Velpen. "Dingen als politiegeweld, het illegaal arresteren van mensen, het binnendringen in woningen zonder huiszoekingsbevel, geen correcte verslagen en processen-verbaal opmaken, zijn zaken die niet door de beugel kunnen."

De drie andere agenten werden vrijgesproken. De 6 agenten zijn niet meer actief bij de politie, sinds de feiten aan het licht kwamen.