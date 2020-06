Voorzitter asiel Sint-Truiden met dood bedreigd na laten inslapen agressieve hond: “Adoptie was onverantwoord”

De vrijwilligster postte haar ongenoegen over de dood van Tayko op Facebook. Ze wees daar het asiel als schuldige aan. Dat zorgde vervolgens voor heel wat boze reacties, tot doodsbedreigingen toe. “Ik kan begrijpen dat zo’n beslissing voor sommige mensen niet gemakkelijk is. Het gaat dan ook niet over een ziek dier. Maar je moet realistisch zijn en beseffen dat het gevaar hier veel te groot was”, vindt Zurinckx. “We hebben op voorhand gesprekken gevoerd met de vrijwilligster in kwestie. Maar eens dat de mening van sommige mensen gevormd is, kan je die moeilijk veranderen.”

De voorzitter is in ieder geval geraakt door het pleidooi van de vrijwilligster en de doodsbedreigingen die daar het gevolg van zijn. “Het is spijtig dat het bestuur nu met de vinger wordt gewezen. Het zijn de mensen die Tayko gekweekt hebben, slecht hebben opgevoed en van alles aangedaan hebben die de schuldige zijn. Door hen is het dier zo agressief. Sommige dieren die hier binnenkomen zijn zodanig verknoeid dat er geen andere oplossing is. Wij zijn dan wel degenen die de moeilijke beslissing moeten nemen. Die bedreigingen komen toch even hard binnen."

Intussen heeft Philip Zurinckx een klacht tegen onbekenden ingediend bij de lokale politie van Sint-Truiden.