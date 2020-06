Worden mondmaskers verplicht? En wat mag er deze zomer? Dit staat vandaag op de agenda van de Veiligheidsraad

Moet het dragen van mondmaskers in winkels verplicht worden of niet? Dat is een vraag waar de Veiligheidsraad een antwoord moet op geven. De experten zijn voor een verplichting, maar bij de politici lijkt het enthousiasme minder groot. De winkels zelf vragen duidelijkheid, maar het is dus afwachten of de Veiligheidsraad een eensluidende beslissing zal nemen. Wetstraatjournalist Bart Verhulst vermoedt dat de verplichting er niet zal komen.