Nu al zwemmers in Leuvense vaart, politie: "Het is gevaarlijk en ten strengste verboden"

Elk jaar duiken er wel mensen in het kanaal Leuven-Mechelen in Leuven om verfrissing op te zoeken. Door de coronacrisis is zwemmen in zwembaden op dit moment nog steeds verboden, maar zwemmen in bevaarbare waterlopen is dat sowieso. Ook wildzwemmen in meren en in plassen is verboden in ons land, tenzij het expliciet is toegestaan door de gemeente.