Op vakantie met de tent: "Huur een achtergelaten Rock Werchter- tent bij MAAKbar in Leuven

Door de coronacrisis kiezen meer en meer mensen voor een vakantie in eigen land. En dat merken ze ook bij MAAKbar in Leuven. MAAKbar is een plek waar je allerhande spullen kan laten repareren door vrijwilligers. Of waar je werkgerief kan uitlenen. "We hoorden van sociale organisaties dat er heel wat mensen op zoek waren naar een tent", vertelt Magda Peeters van MAAKbar. "Het niet hebben van een tent zorgt ervoor dat kwetsbaren niet op reis kunnen gaan of niet kunnen deelnemen aan activiteiten zoals KAMPING KONTAKT in Leuven. En dat willen wij met dit initiatief veranderen."