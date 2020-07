Afrit Affligem op E40 richting Kust wordt mogelijk langer gemaakt 

Het Agentschap Wegen en Verkeer is al een hele tijd bezig om de afrit te verbeteren. "Wij betreuren dan ook het dodelijke ongeval dat eergisteren is gebeurd", zegt De Coster. "Maar nog voor dat ongeval hebben wij daarover al gesprekken gehad met het gemeentebestuur en gaan wij bekijken of we de afrit nog langer kunnen maken. De voorbije jaren hebben we de afrit al langer gemaakt, nu is de afrit een halve kilometer lang. Dat is al redelijk veel, maar we gaan nu bekijken of we de afrit nog langer kunnen maken."