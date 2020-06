Allemaal Amerikaan: oog in oog met Jenna Duncan

Ze is 31 jaar en woont in Spartanburg, in South Carolina. Maak kennis met Jenna Duncan. Jenna is kleuterleidster en is een alleenstaande mama van twee zoontjes, zes en zeven jaar oud. Ze worstelt met het bestaan.

Jenna houdt van het werk met kinderen, ook al was dat niet haar oorspronkelijke levensdoel. Haar droom was om banketbakker te worden, maar door een bijbaantje op een school veranderde ze haar spoor in het leven.

Jenna en haar man gingen uit mekaar net voor de geboorte van haar jongste zoontje. Sindsdien heeft ze het als alleenstaande moeder - zelfs met een voltijdse baan als kleuterjuf - lastig om de eindjes aan mekaar te knopen. Ze zegt zelf dat ze moet leven van loonstrook naar loonstrook. Ze moet bijbaantjes doen om rond te komen.

Ze is blij met de hulp die ze krijgt van haar geloofsgenoten in de Baptistenkerk van Spartanburg. Zonder hen zou het niet lukken, zegt ze. Onlangs was haar fornuis kapot. Ze had geen geld voor de reparatie, maar de kerk bracht haar gewoon een nieuw fornuis. Ze heeft dat netwerk nodig om het vol te houden, zegt ze. Oog in oog met Jenna Duncan.



Zoals Jenna zijn er talloos veel Amerikanen. Van de beurs ligt ze niet wakker. Ze heeft geen cent spaargeld. Het einde van de maand halen, is al een overwinning.

Bekijk hier het verhaal van Jenna Duncan: