"Cool Towns" helpt steden om het hoofd koel te houden bij hitte

Het provinciaal centrum voor milieuonderzoek zal deze week, net als bij de hitte van vorig jaar, tests uitvoeren in Gent, Merelbeke, Eeklo en Zelzate. "Het KMI geeft altijd aan hoe warm de lucht is, maar wij doen vooral metingen naar de gevoelstemperatuur. Dat doen we met instrumenten, maar ook door de mensen te bevragen. We willen weten in hoeverre ze de temperatuur nog aangenaam vinden", verduidelijk Leen Meheus van het provinciaal centrum.

"Cool Towns" kan door die jaarlijkse metingen ontdekken welke hittemaatregels het beste werken en zal dat vervolgens communiceren aan beleidsmakers. Meheus: "Het is belangrijk dat er in je woonomgeving plaatsen zijn waar de temperatuur minder warm aanvoelt. Plaatsen met schaduw of plaatsen met meer wind zijn bijvoorbeeld veel aangenamer."