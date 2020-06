De Lijn stopt op 1 juli met magneetkaart en betaling in cash

Vervoerbewijzen kan je voor de rit kopen in een Lijnwinkel of ander verkooppunt, aan de ticketautomaat, per sms (4884), via de app, via internet, of via contactloos betalen met een bankkaart (voorlopig enkel op de trams).

Wie nog over magneetkaarten beschikt, kan die omruilen tot 30 september 2020 in de Lijnwinkels, voorverkooppunten én online. Er wordt geen geld terugbetaald.