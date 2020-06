De Warmste Week zamelt geen geld meer in, vzw’s verliezen deel werkingsmiddelen: “Wakker geworden in nachtmerrie”

Daar komt nu bovenop dat al die organisaties en verenigingen niet kunnen rekenen op geld van De Warmste Week en dat kwam hard binnen deze ochtend. “We zijn heel hard verschoten. Het was een beetje een bom deze ochtend. We zijn wakker geworden in een nachtmerrie”, zegt Anneleen Fransen van de vzw Boven de wolken, een vzw die overleden pasgeboren kinderen fotografeert om de ouders te helpen bij hun verlies. De organisatie werkt in Vlaanderen met een vrijwilligersteam van 100 fotografen en 30 administratieve medewerkers. Jaarlijks zijn er een 600-tal oproepen. In 2018 werden 230 acties via De warmste week op poten gezet.

“We zijn eigenlijk bijna volledig afhankelijk van De Warmste Week. Ons hele werking een heel jaar draait daar op. Zo’n 80% van onze inkomsten genereren we er uit”, verduidelijkt Anneleen Fransen. Haar vzw is niet de enige. Heel wat anderen teren eveneens op die ene week.

“De Warmste Week was onze bron om rond te komen”, zegt Tim Van Den Brande van de vzw Noah die zich ontfermt over gedumpte , zieke, afgestane en of mishandelde dieren. “Het vrijwilligerswerk bestaat hoofdzakelijk uit het reinigen van kattenbakken en dierenhokken. Vrijwilligers brengen geen eten op tafel voor de dieren en betalen geen dierenarts. Die kost ons jaarlijks 10.000 euro.”