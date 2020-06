Definitief einde voor Hotel Métropole: sociaal plan voor collectief ontslag 120 werknemers goedgekeurd

Hotel Métropole werd in 1895 opgericht. Het hotel aan het De Brouckèreplein in het centrum van de hoofdstad verkeert al enkele jaren in slechte papieren. De aanslagen in België, de werken aan de voetgangerszone en de coronacrisis maakten het alleen maar lastiger. Op 22 april werd er aangekondigd dat het enige Brusselse onafhankelijke vijfsterrenhotel de deuren voorgoed zou sluiten. De eigenaars van het gedeeltelijk geklasseerd gebouw laten weten dat ze hopen dat het hotel in de komende maanden of jaren, afhankelijk van de economische situatie en een terugkeer van het toerisme, zijn roeping zal kunnen herwinnen.