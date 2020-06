Amper 3 op de 10 Congolezen hebben zuiver drinkwater, nochtans is Congo het land met het meeste water in Afrika

In 2006 werd de toegang tot drinkwater als basisrecht ingeschreven in de nieuwe grondwet, onder president Joseph Kabila. Nadat hij de verkiezingen van 2006 had gewonnen, kwam Kabila met een groot hervormingsplan: de beroemde vijf werven. Onderwijs, infrastructuur, gezondheidszorg, werkgelegenheid én electriciteit en drinkwater. De internationale donoren waren gul. Om te voorkomen dat Congo opnieuw zou verglijden in de instabiliteit, schonken ze miljoenen euro's voor de heropbouw. Ook voor drinkwatervoorziening. Alles werd vastgelegd in een Water Code in 2010. De VN, maar ook grote NGO's en onder meer het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel (voorheen BTC) hielpen mee om de waterinstallaties te herstellen, om nieuwe boorputten aan te leggen en om waterinstallaties te zetten.

Maar toch liep het opnieuw fout. Volgens het rapport van de VN-milieuorganisatie UNEP in 2011 kwam er in die jaren zowat 170 miljoen dollar per jaar van internationale donoren. Maar de toepassing van dat geld hinkte achterop, bijna 40 procent van de waterprojecten werden niet uitgevoerd.