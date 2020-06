"Evenementenmatrix" zal vanaf augustus moeten berekenen of evenement mag doorgaan

De matrix bevat 18 parameters die organisatoren moeten invullen: is het een zittend evenement? Is het binnen of buiten? Wat is de oppervlakte van het terrein of de zaal? "Aan de hand van die parameters krijg je groen of rood licht. Of er is een oranje licht, wat betekent dat het evenement kan plaatsvinden mits een aantal bijkomende voorwaarden. Ik denk dat dat heel belangrijk om die heropstart te kunnen doen voor die evenementensector, op een veilige manier."