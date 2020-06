Gentse scholieren leggen examens af in de kerk: “Ik zat de laatste week al meer uren in de kerk dan de voorbije jaren samen”

Niet alleen voor de leerlingen was het een hele belevenis. Ook de toezichthoudende leerkrachten zagen de voordelen van de noodoplossing. “Het is rustgevend, zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen”, weet LO-lerares Karlien Tsjoen. “Ondanks de warme temperaturen is het hier aangenaam fris. We zijn ook constant in beweging zodat we zicht hebben op de hele ruimte. Mijn stappenteller draaide overuren. Ook dat kan ik als LO-leerkracht zeker appreciëren”, lacht ze.

“Eigenlijk was het echt leuk om dit mee te maken”, besluit derdejaarsstudente Emma Scheir. “Voor herhaling vatbaar? Ik vind van wel. ‘t is hier veel leuker dan in een gewoon klaslokaal.”