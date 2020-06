BEKIJK: Droogte en grondwater worden vaak in 1 adem genoemd. Maar wat is grondwater en wat is het probleem ermee?  

Al jarenlang pompen we meer water op en verdampt er meer dan er kan insijpelen. Met de klimaatopwarming voor de deur, gaat dat niet verbeteren. Als we willen dat er in de toekomst water uit de kraan blijft komen, zullen we het anders moeten aanpakken. Daarom is het belangrijk dat we weten hoe het ineen zit met ons gropndwater. En wat heeft grondwater te maken met ons kraantjeswater? Hoe de vork precies aan de steel zit, ontdek je in deze video.