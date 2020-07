Grootouders voor het Klimaat houden 15 minuten stilte in Hasselt voor behoud Groene Delle

Zolang er geen oplossing is voor de Groene Delle, zullen de grootouders hun actie herhalen. "We willen hier stiltewakes houden tot het gemeentebestuur een besluit trekt", vertelt Berte Ketelslegers. "Als grootouders vinden wij dat ontzettend belangrijk, omdat we in de toekomst voor al onze kleinkinderen een groene long willen houden. De bossen zijn nodig om CO2 te capteren, maar niet alleen dat. Nu er weer een hittegolf aankomt, is een bos de airco."