Het verhaal achter de beroemde "Blijf in uw kot"-uitspraak van minister Maggie De Block

"Blijf in uw kot, ik meen het." Het is dé uitspraak geworden van de coronacrisis. Op 3 maart spoorde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) iedereen die ziek was aan om absoluut thuis te blijven. Haar uitspraak staat in het collectief geheugen gegrift en ging viraal. Tijdens de opnames van de VRT NWS-documentaire "In de greep van het virus" vroegen we minister De Block naar het verhaal achter haar befaamde slogan.