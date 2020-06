Grote vraag naar airco's door hitte: "Als je nu een airco wil, moet je wachten tot oktober"

Voor Francis Pittoors van het bedrijf Radeco zijn het drukke dagen. "We installeren zo'n 15 airco's per dag. De wachttijden lopen op tot oktober voor iedereen die nu zo'n toestel koopt", vertelt hij in "Start je dag".

Dat iedereen nu een airco wil, is niet toevallig. "Veel mensen werken sinds de coronacrisis vaker van thuis uit en willen dat op een comfortabele manier doen. Dat in combinatie met de hittegolven die steeds meer voorkomen, zorgt ervoor dat er nu veel interesse is", zegt Pittoors.

Naast de lange wachttijden moet je ook rekening houden met de prijs. Voor een airco betaal je tussen 2.000 en 3.000 euro.