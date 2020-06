Hoe hebben de corona-experten de lockdown ervaren? "Surreëel, poëtisch en een beetje griezelig tegelijk"

Ook viroloog Steven Van Gucht, bekend van de toen nog dagelijkse persconferenties met de coronacijfers, had op voorhand nooit gedacht dat er zo'n verregaande maatregelen zouden komen. "Dat was zeer surrealistisch. Je komt op de snelweg en daar rijdt geen kat. En dan plots besef je: ik heb dit hier mee beslist. Dat is toch wel hallucinant. En tegelijk ook beangstigend."

"De adviezen die we aan de overheid geven, dat is toch altijd met een zekere mate van onzekerheid", zegt Van Gucht. "Wij zeggen bijvoorbeeld dat de scholen weer open mogen, want we hebben heel veel aanduidingen dat die risico’s heel beperkt zijn. Maar wat als we mis zijn? Wat als er iets gebeurt en er overlijdt toch een kind? Dan gaat iedereen ons dat kwalijk nemen. Dat zijn dingen die in je hoofd spelen."