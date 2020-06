In Moskou is met een grote militaire parade de 75e verjaardag gevierd van de overwinning op nazi-Duitsland. De parade had op 9 mei moeten plaatsvinden, voor Rusland de dag van de Duitse capitulatie. Maar de parade werd uitgesteld tot vandaag, wegens corona. Aan de parade namen 14.000 militairen deel. Ze hebben allen 2 weken in quarantaine gezeten om ieder gevaar op besmetting uit te sluiten.