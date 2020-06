Kalmthout wil inspraak in het langer openhouden van Nederlandse kerncentrale

Provincieraadslid Inga Verhaert (SP.A) stelt voor om het voorbeeld van Kalmthout te volgen. Inga Verhaert (SP.A) vindt het gevaarlijk om de vergunning van de centrale te verlengen. "We vinden die kerncentrale te oud. En daarnaast vinden we vooral dat we er een zeg in moeten hebben, want als er iets gebeurt, dan houdt zo'n wolk van radioactiviteit niet op bij de landsgrens." Daarom stelt ze voor dat de provincie Antwerpen een brief zou schrijven aan de provincie Zeeland en de Nederlandse regering, om te eisen dat de Belgische bevolking inspraak krijgt, bij een eventueel openbaar onderzoek. Eergisteren had de gemeente Kalmthout al hetzelfde beslist.