Mechelen zoekt plekken voor "urban campings" in de stad

"We hebben een hele mooie historische stad en een prachtige groene gordel errond," zegt gemeenteraadslid Rina Rabau (Groen). "Door de coronamaatregelen zoeken we andere manieren om op reis te gaan, vandaar dat we benieuwd zijn naar de voorstellen die zullen binnenkomen. Heel belangrijk is de duurzaamheid. We opteren voor vakantie dichtbij huis, maar met respect voor de omgeving en de buurtbewoners. Op zo'n urban camping kunnen bijvoorbeeld ook yogasessies gegeven worden, kookworkshops of wandelsessies. En de buurt kan daarbij betrokken worden."