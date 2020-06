Kim Clijsters verhuist met haar gezin naar de VS: "Bree blijft voor haar supporteren"

De burgemeester van Bree Liesbeth Van Der Auwera (CD&V) hoorde het nieuws over de verhuizing van Kim Clijsters zelf. “Ze heeft me er vorige week zelf over gebeld. Dat betekent heel veel voor haar en voor haar familie. Maar ik heb beloofd dat we haar hier in Bree gaan blijven steunen en dat we gaan blijven supporteren. We hopen dat ze nog veel kan bereiken in haar carrière.”