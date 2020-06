Klimteam brandweer Antwerpen oefent in hoogspanningsmast en "redt" burgemeester Bart De Wever

Voor de brandweer van Antwerpen is het belangrijk om regelmatig evacuatieoefeningen op hoge hoogte te doen. "In de stad zijn almaar hogere gebouwen waar we interventies moeten doen. Ook diepe scheepsruimen of bouwputten waar werknemers gewond zijn geraakt moeten we kunnen bereiken. En onderhoudstechniekers van bedrijven komen ook al eens in benarde situaties terecht waar wij hen dan moeten weghalen", zegt Kristof Cremer van de brandweer van Antwerpen.



"We worden gemiddeld zo'n 50 keer per jaar ingezet. Meestal gaat het om mensen die geëvacueerd moeten worden uit een appartementsgebouw waarvan de lift niet geschikt is. We moeten voorbereid zijn op alle situaties, ook die waar we met onze ladderwagens niet bijkunnen", aldus nog Cremer. Ook de hulpverleningszone Waasland trainde vandaag mee met de brandweer van Antwerpen.