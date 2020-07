KMI kondigt code geel voor hitte af

"Nu vrijdag hadden we een wandeling door Hasselt gepland", zegt Kristof Vervloesem, directeur van woonzorgcentrum Katarinadal in Hasselt. "De bewoners keken daar erg naar uit, maar we gaan ze verplaatsen, want dat is niet verantwoord met deze temperaturen. Zeker niet nu de bewoners door de coronamaatregelen zolang hebben binnengezeten." Het woonzorgcentrum spoort zijn bewoners ook aan om veel te drinken en enkele actieve bewoners helpen bij water- en drankrondes.