Hitte veroorzaakt stress bij koeien: "Belangrijk om schaduw te voorzien en ze 's nachts buiten te laten" 

Veehouders proberen de hitte daarom zo draaglijk mogelijk te maken voor hun dieren. "Het is belangrijk om voor genoeg verkoeling te zorgen. Ik zet daarom extra drinkbakken, zodat ze genoeg kunnen drinken. Bij temperaturen van 30 graden drinkt een koe 100 liter water extra per dag. Ik geef ook tweemaal in plaats van eenmaal per dag eten. Door de hitte wordt het voer sneller slecht", zegt Vandervelpen.

Ook Vanneste geeft ze meerdere keren per dag vers eten. "Twee tot driemaal per dag, zo blijft het lekker fris. Wij doen er ook extra zout bij voor hun spijsvertering."

Beide landbouwers zetten hun koeien zoveel mogelijk in de schaduw. "Ik hou ze ook soms overdag in de stal, omdat het daar koeler is dan buiten. 's Avonds en 's nachts laat ik ze dan buiten staan. En dan maar hopen dat ze genoeg melk geven om ijs van te maken, besluit Vandervelpen met een glimlach.