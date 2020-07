Koning bezoekt luchtmachtbasis Kleine Brogel, ook die bleef niet gespaard van coronabesmettingen

Limburg is zwaar getroffen door het coronavirus, ook in de Limburgse kazernes was er een kans dat er mensen zouden ziek worden. Doc An Van Rompay: “Wij moesten blijven draaien. Het onderhoud van de vliegtuigen moest verdergaan, de beveiliging van de basis kon ook niet uitvallen. Bovendien zat bij het begin van de crisis een deel van de troepen in Litouwen. Dus we moesten hen goed beschermen.”

Piloten vliegen niet altijd met dezelfde F-16, dus moest er een manier worden gevonden om het toestel na elke vlucht te ontsmetten. “Dat is zeker niet simpel. Maar de techniekers ontsmetten de hele cockpit, we dragen handschoenen en tussendoor dragen we mondmaskers”, zegt een piloot. Maar voorzichtigheid is hier nog meer nodig, want het leger kan zich niet permitteren dat een deel van de piloten niet meer kan vliegen.