Kortrijk lanceert druktebarometer om samenscholingen te voorkomen

Ook in Kortrijk willen ze op tijd onveilige situaties voorkomen zoals in Brussel afgelopen weekend. Om te vermijden dat het op bepaalde plaatsen te druk wordt, lanceert de stad een druktebarometer.

Vier hotspots in Kortrijk zullen via camerabeelden constant in de gaten gehouden worden . Het gaat om de vier drukste plaatsen in de stad zoals de Grote Markt en de verlaagde Leieboorden. Als studentenstad en met het warme weer is het de komende dagen best mogelijk dat er spontaan feestjes ontstaan. Daarom wil de stad preventief optreden.